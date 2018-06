Kwieciński: projekty infrastrukturalne szansą dla polskich firm

Chcemy, by na realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych korzystały polskie firmy - zadeklarował w Gdyni minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Szef resortu rozwoju podkreślił podczas forum gospodarczego Wizja Rozwoju, że chciałby, aby wielkie programy inwestycyjne - jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, budowa dróg i infrastruktury kolejowej, stały się dźwignią rozwoju polskich firm, szczególnie małych i średnich.

Jak mówił, samo ogłoszenie - dwa lata temu - programu Mieszkanie plus spowodowało pozytywny impuls dla gospodarki. Obecnie - dodał - buduje się 160 tys. mieszkań rocznie, a chcielibyśmy, by tych mieszkań było budowanych ponad 220 tys. rocznie. - Z jednej strony da to Polakom dostęp do mieszkań, a z drugiej będzie to szansa dla polskich firm, polskich technologii, by nasza branża budowlana mogła się rozwijać, nie tylko na rzecz naszego, polskiego rynku, ale by miała szansę na ekspansję zagraniczną - mówił.

Kolejny program - który w ocenie rządu może przyczynić się do poprawy pozycji polskich firm - to Dostępność plus, kierowany do osób z niepełnosprawnościami, ale też starszych, kobiet w ciąży czy z małymi dziećmi etc.

- Chcielibyśmy zmobilizować ok. 24 mld zł w różnego rodzaju inwestycjach, które będą pracowały na rzecz tego programu, to będzie szansa dla polskich firm, byśmy się stali specjalistami w rozwiązaniach takich problemów i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie - przekonywał Kwieciński.