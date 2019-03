Dawid Podsiadło dodał wigoru Credit Agricole

- Co roku klienci w całej Polsce przenoszą około 40 tys. kont za pośrednictwem systemu Ognivo. 80 proc. z nich trafia właśnie do nas - mówi w rozmowie z WNP.PL Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole. Zdradza także efekty kampanii z Dawidem Podsiadłą. – W ciągu roku od uruchomienia nowej oferty otworzyliśmy około 150 tysięcy Kont dla Ciebie. Do tego kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych pakietów assistance. Mogę też powiedzieć, że dzięki kampanii z Dawidem zmienił nam się profil klienta na nieco młodszego i bardziej aktywnego - zaznacza.

"Ubankowienie" Polaków wynosi już blisko 90 proc. Skąd bierzecie nowych klientów?– Faktycznie, Polska jest bardzo nasyconym rynkiem. W większości działań marketingowych albo koncentrujemy się na młodych osobach, które zaczynają korzystać z usług bankowych, albo przejmujemy klientów innych banków.Od czterech lat Credit Agricole jest liderem pod względem liczby rachunków przejmowanych z innych banków. Co roku klienci w całej Polsce przenoszą około 40 tys. kont za pośrednictwem systemu Ognivo. 80 proc. z nich trafia właśnie do nas.Czytaj też: Tomasz Misiak z Getinu o przyszłości: rośnie dojrzałość cyfrowa Polaków Warto też podkreślić, że jesteśmy jednym z najchętniej polecanych banków w Polsce. A to sprawia, że klienci trafiają do nas dzięki rekomendacji swoich bliskich i znajomych. To bardzo cenne źródło i bardzo wartościowa grupa klientów.– Tendencja jest wyraźna: z roku na rok coraz młodsi ludzie rozpoczynają korzystanie z usług bankowych. Kilkanaście lat temu to byli studenci, teraz są to licealiści, a wszystko na to wskazuje, że niedługo standardem będzie zakładanie rachunków bankowych dla dzieci. My jako bank wychodzimy naprzeciw tym potrzebom i dostosowujemy do nich naszą ofertę.Już od kilku lat mamy konta przeznaczone dla studentów i licealistów, a w zeszłym roku uruchomiliśmy także ofertę dla osób pomiędzy 13. a 18. rokiem życia. Mogę powiedzieć, że cieszą się one coraz większą popularnością. Dla nas to jest inwestycja w przyszłość. Pozwala na nawiązanie relacji z klientem, która może trwać przez wiele lat.– Rozpoczynając współpracę z Dawidem Podsiadło, dokonaliśmy repozycjonowania naszej marki. Mocno skoncentrowaliśmy się na tym, żeby pokazać, że jesteśmy bankiem, który uważnie słucha swoich klientów i dostarcza im takich produktów i usług, jakich oni naprawdę potrzebują. Dawid pomógł nam dotrzeć z tym przekazem do szerokiej grupy odbiorców, wśród których rzeczywiście dużą część stanowiła młodzież.– Bo jest niesamowity. To jeden z najbardziej oryginalnych polskich artystów. Ma jakiś szczególny dar łączenia pokoleń i wzbudzania pozytywnych emocji. Wszyscy cenimy go za poczucie humoru i szczerość, z jaką prezentuje siebie poprzez teksty piosenek, wywiady, sposób bycia, sposób kontaktu z fanami. Nie ma w nim żadnej sztuczności i tym nas ujmuje.Czytaj też: Prezes Citi Handlowego tłumaczy, czym dla banku jest dobry i zły cholesterol Pamiętam, jak widziałem Dawida w X-Factorze, kiedy przechodził kolejne etapy i za każdym razem zaskakiwał publiczność swoją interpretacją znanych piosenek. I to się nie zmieniło, ciągle potrafi nas zaskakiwać swoimi pomysłami.– Oczywiście osobiste sympatie to jedno, ale w dzisiejszych czasach nie zaryzykowałabym żadnej kampanii marketingowej bez przeprowadzenia dokładnych badań. Z naszych analiz wynikało, że Dawid Podsiadło ma bardzo szeroką grupę fanów. Uwielbia go młodzież, ale jest ceniony również przez osoby starsze, które chciałyby, by Dawid był ich wnukiem.Jest postrzegany jako osoba wiarygodna, która ciężko pracuje, dąży do sukcesu, jest kreatywna. To wszystko jest bardzo spójne z tym, jaki wizerunek banku chcielibyśmy zbudować w oczach naszych klientów.– W ciągu roku od uruchomienia nowej oferty otworzyliśmy około 150 tysięcy Kont dla Ciebie. Do tego kilkadziesiąt tysięcy sprzedanych pakietów assistance. Mogę też powiedzieć, że dzięki kampanii z Dawidem zmienił nam się profil klienta na nieco młodszego i bardziej aktywnego.---------------------------------Zostało jeszcze ponad połowa tekstu, chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do naszej strefy premium.