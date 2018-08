Dlaczego włoski bank zrezygnował z reklam na Facebooku?

Autor: PAP/PA

08-08-2018 13:10

Największy bank Włoch UniCredit w marcu br. przestał zamieszczać reklamy na Facebooku - ogłosił prezes instytucji Jean-Pierre Mustier. Władze banku tłumaczą to nieetycznym zachowaniem amerykańskiego koncernu w związku ze skandalem Cambridge Analytica.

W poniedziałek dziennik "Wall Street Journal" poinformował, że Facebook prosił duże banki w USA o dostęp do szczegółowych danych ich klientów. Informacje, do których dostęp chciał zyskać koncern Marka Zuckerberga, to m.in. transakcje z kart i stan konta. Według Facebooka, informacje pozyskane od banków miały posłużyć do lepszego dopasowania nowych usług do potrzeb użytkowników platformy. W zamian za dostęp do danych, Facebook miał oferować spersonalizowane oferty od banków użytkownikom aplikacji Messenger.

W rozmowach z Facebookiem, według "WSJ", miały uczestniczyć takie banki, jak JPMorgan Chase, grupa finansowa Citigroup, Wells Fargo i U.S. Bancorp. Dziennik informuje, że jeden z banków zdecydował o wycofaniu się z negocjacji ze względu na obawy o prywatność swoich klientów.



W związku z publikacją o komentarz poproszono Mustiera. Szef UniCredit zapewnił, że bank nigdy nie dzielił się informacjami na temat klientów i przestał reklamować się na Facebooku w marcu. Zrezygnował też z prowadzenia kampanii marketingowych na tej platformie społecznościowej. Mustier jednocześnie zapowiedział, że decyzja zostanie utrzymana do czasu, aż Facebook zmieni swoje standardy etyczne.



- W związku z ostatnimi wydarzeniami i reakcją na nie (ze strony Facebooka) skończyliśmy z reklamami na Facebooku. (...) Grupa bardzo poważnie podchodzi do kwestii etycznych - mówił prezes UniCredit.



Facebook jest przedmiotem kilku śledztw w związku z powiązaniami z firmą Cambridge Analytica, która miała dostęp do danych 87 mln użytkowników serwisu bez ich wiedzy.