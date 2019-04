Ministrowie, prezesi firm na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Eksperckie, szerokie, opiniotwórcze grono - to od lat ambicja, wyróżnik i filar Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Każdego roku organizatorzy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej dbają o dobór i współpracę z najlepszymi z najlepszych profesjonalistów i praktyków. W 150 sesjach tematycznych XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w dniach 13-15 maja br., swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się kilkuset prelegentów.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących.

Już teraz do udziału w wydarzeniu zgłosiło ok. 20 proc. więcej osób niż rok temu o tej porze.

Wśród gości przedstawiciele świata polityki i biznesu z Polski, Europy i świata.



Przedstawiciele biznesu i samorządów, polscy i europejscy politycy, eksperci i naukowcy, podejmą podczas katowickich debat w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach najważniejsze dla przyszłości Europy kwestie, sprawy istotne dla rozwoju polskiej gospodarki, a także problemy i wyzwania w prowadzeniu biznesu z punktu widzenia przedsiębiorcy.



Wśród nazwisk pierwszych, potwierdzonych gości specjalnych XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, znajdują się m.in.: Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, Zoltán Cséfalvay, Senior scientist Grantholder40, Joint Research Centre of the European Commission, Teresa Czerwińska, minister finansów, Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Henry Gomez, specjalny doradca prezydenta Gambii, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Hans-Olaf Henkel, poseł do Parlamentu Europejskiego, Vazil Hudák, wiceprezes Europejskiego Banku Investycyjnego, Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, Tālis Linkaits, minister transportu Łotwy, Rokas Masiulis, minister transportu i komunikacji Litwy, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Justina Mutale, Justina Mutale Foundation, African Women of the Year 2012, Marek Niedużak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Ana Palacio, minister spraw zagranicznych Hiszpanii w latach 2002-2004, Dominique Ristori, dyrektor generalny ds. energii Komisji Europejskiej, Konrad Szymański, sekretarz stanu ds. europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Grzegorz Tobiszowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, Krzysztof Tchórzewski, minister energii, Jochem Wiers, Head of Task Force Brexit, Ministry of Foreign Affairs Netherlands oraz Žygimantas Vaičiūnas, minister energii na Litwie.



- Już teraz mamy w systemie ok. 20 proc. więcej zgłoszeń uczestników niż rok temu o tej porze. To dla nas bardzo mobilizująca obserwacja. Świadczyć może także o tym, że więcej osób z czasowym wyprzedzeniem uwzględnia w swoich kalendarzach obecność na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego. - Zachęcamy, by ze zgłoszeniami nie czekać do ostatniej chwili. Wcześniejsza rejestracja umożliwia wcześniejsze umawianie spotkań - a jak wiadomo, czas to pieniądz. Spotkania i rozmowy biznesowe są jedną z największych wartości dodanych naszego kongresu - dodaje.



Więcej na temat uczestnictwa w Europejskim Kongresie Gospodarczym



Biznes, największe firmy, korporacje, przedsiębiorstwa, a także start-upy reprezentować na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach będą m.in.: Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski, Dominika Bettman, prezeska Siemens,Andrzej Blikle, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź, Grzegorz Chłopek, prezes Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne, Maurice Dezou, West Africa Consultant International Business Festival, Robert Dobrzycki, CEO Panattoni Europe, Sonia Draga, prezes, redaktor naczelna Wydawnictwa Sonia Draga, Grzegorz Dzik, prezes Impel, Frédéric Faroche, prezes, dyrektor generalny Grupa Veolia w Polsce, Adedayo Idowu, partner Olajide Oyewole LLP, Lagos, Nigeria, Ernest Jelito, prezes Górażdże Cement, Stanisław Kluza, Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, były minister finansów i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Arkadiusz Krasnodębski, Managing Partner, szef polskiej i europejskiej praktyki energetycznej Dentons, Ania Kruk, współzałożycielka Ania Kruk, Julia Krysztofiak-Szopa, prezes fundacji Startup Poland, Adam Krzanowski, prezes, współwłaściciel Grupy Nowy Styl, Paweł Łojszczyk, prezes, dyrektor zarządzający ABB, Jowita Michalska, prezes Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw, Josephine Ojiambo, Founder, Peter Ojiambo Foundation, Former Deputy Secretary-General of the Commonwealth, former Permanent Representative of the Republic of Kenya to the United Nations, Nicolai von Ondarza, Deputy Head of Research Division, Stiftung Wissenschaft und Politik, Henryk Orfinger, założyciel, współwłaściciel, prezes Dr Irena Eris, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, Adam Pers, wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej mBank, Magdalena Rogalska, członek zarządu, szefowa pionu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej Deutsche Bank Polska i Arkadiusz Rudzki, dyrektor zarządzający, spółka biurowa Skanska.



Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących. Jego dyskusje koncentrują się wokół kwestii najistotniejszych dla rozwoju Europy - rozpatrywanych w lokalnym i globalnym kontekście. Główne obszary tematyczne XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach to: „Europa od nowa”, „Cyfryzacja i nowe technologie”, „Przemysł, inwestycje i infrastruktura”, „Energia i klimat”, „Rynek finansowy”. W tym roku największa impreza biznesowa Europy Centralnej jeszcze mocniej zintegrowana zostanie z towarzyszącymi wydarzeniu European Start-up Days - dwudniowym wydarzeniem stanowiącym przestrzeń otwartego dialogu pomiędzy start-upami, inwestorami a organizacjami wsparcia biznesu.



Dowiedz się więcej o agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego



Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach. Fot. PTWP

XI Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach towarzyszyć będą także: projekt EEC - Liderzy Przyszłości (EEC - Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym, wręczenie nagród w konkursach TOP Inwestycje Komunalne i Inwestor bez granic oraz międzynarodowe spotkania gospodarcze: Europa Centralna - Afryka, Polska - Ameryka Łacińska, Polska - Chiny i Polska - ASEAN.



Dowiedz się więcej o European Startup Days