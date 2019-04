Piątka Kaczyńskiego za podatki Czerwińskiej i droższą wódkę? Filip Świtała w szczerej rozmowie

Polityczny los szefowej ministerstwa finansów jest już przesądzony, a jej pomysły na nowe podatki uderzają wizerunkowo w Prawo i Sprawiedliwość – takie komentarze szybko pojawiły się po zaprezentowaniu propozycji zmian w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022. W „Rządowej ławie” pytamy o nowe podatki Filipa Świtałę – wiceministra finansów odpowiedzialnego za kształtowanie polityki fiskalnej w Polsce.





Polowanie na najbogatszych

Masowa weryfikacja przedsiębiorców?





- Zdaję sobie sprawę, że nasze prace nad testem przedsiębiorcy mogą wzbudzać kontrowersje. Z drugiej strony trzeba wyrównać szanse. Nie zawsze, przy stosowaniu obecnych reguł, zachowany jest duch przedsiębiorczości – dodaje wiceminister.



Resort che wpłynąć nowymi regulacjami na to, jak wyglądać będzie w przyszłości sytuacja na rynku pracy. W „Rządowej ławie” pytamy także wiceministra finansów odpowiedzialnego za kształtowanie polityki podatkowej w kraju o tzw. test przedsiębiorcy. To mechanizm, którego wprowadzenia domaga się resort finansów, a który głośno krytykują choćby w ministerstwie przedsiębiorczości. - Zdaję sobie sprawę, że nasze prace nad testem przedsiębiorcy mogą wzbudzać kontrowersje. Z drugiej strony trzeba wyrównać szanse. Nie zawsze, przy stosowaniu obecnych reguł, zachowany jest duch przedsiębiorczości – dodaje wiceminister.Resort che wpłynąć nowymi regulacjami na to, jak wyglądać będzie w przyszłości sytuacja na rynku pracy.

Podatek od facebooka i googla

W rozmowie z wiceministrem Filipem Świtałą sporo czasu poświęcamy też całkowicie nowemu podatkowi – tzw. opłacie cyfrowej.



Polska wraz z paroma innymi krajami zamierza opodatkować przychody firm świadczących cyfrowe usługi na swoim terytorium. Analogiczną, ogólnowspólnotową regulację chciała wprowadzić Komisja Europejska, ale na razie prace nad nią stanęły w miejscu.



- Oczekuje się od sprawnie działającego państwa, że będziemy egzekwować stosowanie prawa autorskiego. I tak – to jest jeden z naszych obowiązków. Ale by to robić, musimy mieć odpowiednie środki finansowe na to. Jeśli giganci cyfrowi oczekują takiej ochrony, to niestety muszą kontrybuować do budżetu państwa – podsumowuje Filip Świtała, wiceminister finansów.



Na koniec „Rządowej ławy” pytamy o podniesienie akcyzy na alkohol i wyroby tytoniowe w Polsce. Minister odpowiada pół żartem, pół serio…

- My ten dokument przygotowujemy periodycznie. To nie jest odpowiedź na polityczne zapotrzebowanie, a raczej akomodacja do tak sformułowanych obietnic – wyjaśnia wiceminister Świtała.Ministerstwo finansów, o czym szczegółowo mówi w „Rządowej ławie” minister Świtała, wraca do pomysłu zniesienia górnego limitu składek na ZUS. To propozycja, która uderzy po portfelu najlepiej zarabiających Polaków. Wpływ do budżetu tylko z tej zmiany szacowany jest przez resort na poziomie 5,2 mld złotych.- Zdejmujemy obecnie ciężary z tych, którzy są gorzej sytuowani, którzy mają niższe dochody – tłumaczy Filip Świtała.