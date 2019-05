Prezydent o "piątce Kaczyńskiego": popieram rozwiązania, które powodują wsparcie dla ludzi

Autor: PAP/rs

02-05-2019 19:30

Obowiązkiem władz jest dbanie, żeby standard życia w Polsce się podnosił; jeżeli są tworzone rozwiązania, które powodują wsparcie dla ludzi, ja zawsze takie działania popieram - zadeklarował w czwartek prezydent Andrzej Duda, pytany, czy podpisze ustawy wprowadzające tzw. piątkę PiS.

"Moim, naszym - jako ludzi, którzy sprawują władzę - podstawowym obowiązkiem (...) jest dbać o to, żeby ludziom żyło się coraz lepiej, żeby standard życia w Polsce się podnosił. (...) Jeżeli są tworzone takie rozwiązania prawne, które powodują wsparcie dla ludzi, także oczywiście jeżeli to wsparcie ma charakter socjalny, to ja uważam to za działania prospołeczne. Uważam to w gruncie rzeczy również za działania propaństwowe, bo przecież my jako społeczeństwo tworzymy państwo i w związku z tym, ja zawsze popieram takie działania, jestem ich zwolennikiem" - powiedział prezydent w TVN24, pytany, czy podpisze wszystkie ustawy dot. realizacji postulatów z "piątki Kaczyńskiego".

Duda został zapytany, czy - w kontekście kosztów rozwiązań zaproponowanych przez PiS, a także innych oczekiwań społecznych dot. m.in. zarobków nauczycieli czy świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami - środki kierowane są dobrze.



"Ja patrzę tak: stopniowo są realizowane różne potrzeby, które są zgłaszane" - odparł Duda, przywołując prośby emerytów, które słyszał "w zasadzie na każdym spotkaniu", żeby zwrócić uwagę także na ich sytuację. Prezydent przyznał, że tych oczekiwań nie udało się zrealizować w stu procentach, ponieważ nie ma "żadnego wielkiego dzisiaj stałego świadczenia dla emerytów". Podkreślił jednak, że wypłacana obecnie trzynasta emerytura "była dla ludzi bardzo ważna". "Ja się w tych ostatnich dniach o tym przekonałem. Ludzie mi mówili: wiele różnych spraw życiowych, ważnych dla nas, dzięki temu jednorazowemu świadczeniu także jesteśmy w stanie zrealizować" - relacjonował Duda.



"To też są działania, które podnoszą jakość życia" - dodał prezydent. Przyznał, że działania te - ze względu na swoją ogromną skalę - są jednocześnie "horrendalnie drogie". "Cieszę się, że ta polityka jest realizowana; nie udaje się zrealizować wszystkiego na raz, bo jest to po prostu niemożliwe" - podsumował Duda.



Pięć propozycji programowych przedstawionych na lutowej konwencji PiS przez lidera tej partii Jarosława Kaczyńskiego, określanych jako "nowa piątka PiS", to: rozszerzenie programu 500 plus tak, by świadczenie przysługiwało także na pierwsze dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia i obniżenie podstawowej stawki tego podatku z 18 do 17 proc., "trzynastka" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych, przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.