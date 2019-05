Startuje Europejski Kongres Gospodarczy

Tegoroczna 11. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego znów pobije własny rekord, jeśli chodzi o frekwencję i zainteresowanie. Siłą wydarzenia pozostaje jednak bogata reprezentacja biznesu, opiniotwórczy i prestiżowi goście oraz tematyka debat - obejmująca to, co aktualne, ważne dla gospodarki, decydujące o rozwoju i przyszłości.

150 debat poświęconych tematom najważniejszym dla europejskiej gospodarki. Kilkuset prelegentów: polscy i europejscy politycy, przedstawiciele biznesu, nauki i mediów.

Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK) i katowicki Spodek wypełnią goście z całego świata - Azji, Afryki, obu Ameryk.

Jedna z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. 40 transmisji na żywo. Tysiące spotkań. Bieżące informacje, relacje, komentarze - na portalu WNP.PL.

Ministrowie rządów i politycy europejscy, prezesi największych korporacji, twórcy start-upów, naukowcy i eksperci, a przede wszystkim liczna reprezentacja praktyków biznesu, ludzi gospodarki - przedsiębiorców, inwestorów, menedżerów.



Wszyscy oni wezmą udział w XI Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (European Economic Congress - EEC) rozpoczynającym się w poniedziałek 13 maja o godz. 10.00 debatą „Nowa Unia - młoda Unia: europejskie wyzwania społeczne a zdrowa gospodarka”.



- Debata zwróci uwagę na potrzebę świeżego spojrzenia i konieczność poszukiwania wizji nowej Europy - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Kongresu. - W eksperckim, opiniotwórczym i… dość nietypowym jak na takie dyskusje gronie, poruszymy ważne dla każdego Europejczyka kwestie. Chcemy wykorzystać czas i miejsce, w którym jesteśmy, do ważnej, międzypokoleniowej rozmowy o przyszłości - dodaje.

Europo, co dalej?

Co z brexitem, jaka Europa po wyborach? I szerzej - jakich zmian oczekują młodzi Europejczycy? Jak postrzegają swoje miejsce - w Europie, na rynku pracy? Z jakimi projektami chcą się utożsamiać? Jak postrzegają politykę, co sądzą o nowych technologiach? Te pytania zapewne padną w trakcie debaty otwarcia.



Tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach zakłada ok. 150 sesji tematycznych z udziałem kilkuset prelegentów. Polski rząd będą reprezentować na Kongresie szefowie wszystkich resortów gospodarczych i z gospodarką powiązanych - ministrowie infrastruktury, finansów, przedsiębiorczości i technologii, nauki i szkolnictwa wyższego, środowiska, inwestycji i rozwoju oraz energii.