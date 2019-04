Wiceminister Marek Niedużak: wprowadziliśmy setki korzystnych zmian dla biznesu

Przepisy to przepisy, a życie, przyzwyczajenia, to zupełnie inna sprawa. I prawdą jest, że urzędnicza mentalność jest dużo mniej podatna na zmiany. Natomiast żeby w ogóle zaczęła się zmieniać, musimy zacząć od zmiany przepisów - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii i jako przykład podaje Konstytucję Biznesu, która weszła w życie dokładnie rok temu.

W ciągu ponad trzech lat wprowadziliśmy setki zmian korzystnych dla biznesu, szczególnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - mówi wiceminister Marek Niedużak.

Konstytucja Biznesu wprowadza pewne fundamentalne zasady, ogólne ramy prawne, w oparciu o które - jego zdaniem - sądy mogą rozstrzygać konkretne sprawy na korzyść przedsiębiorców.

Zmiana mentalności będzie długim procesem, ale będzie niemożliwa, jeśli nie rozpoczniemy jej od zmiany prawa - uważa wiceminister.

Wiceminister Marek Niedużak weźmie udział w sesji „Sukcesja i firmy rodzinne” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach w dniach 13-15 maja, na który serdecznie zapraszamy.

Konstytucja Biznesu to wielki, horyzontalny projekt i niewątpliwy powód do dumy dla ministerstwa i urzędników, którzy nad nim pracowali, ale czy również jest to powód do zadowolenia dla przedsiębiorców? Innymi słowy: na ile Konstytucja zadziałała w praktyce?



- Odpowiem tak: niedawno ukazał się raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego „Mikrofirmy pod lupą”. Jedno z zawartych w tym raporcie pytań dotyczyło najlepszych ułatwień formalno-biurokratycznych i prawnych w ostatnich latach. Wśród najczęściej wymienianych odpowiedzi wskazano: zmiany zasad zawieszania działalności gospodarczej, ograniczenie uciążliwych kontroli i powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. To wszystko są rozwiązania wchodzące w skład pakietu Konstytucji Biznesu.



To są konkretne rozwiązania, ale Konstytucja Biznesu wprowadza pewne fundamentalne zasady, ogólne ramy prawne. Przy tej okazji spotykaliśmy się z zarzutami właśnie zbytniej ogólnikowości. A moim zdaniem te ogólne zasady są bardzo ważne. Bo np. właśnie kierując się nimi, sądy administracyjne zaczęły coraz częściej rozstrzygać konkretne sprawy na korzyść przedsiębiorców, odwołując się właśnie do zawartych w tym pakiecie zasad ogólnych.



Rozmawiałem niedawno z wiceministrem Marcinem Ociepą, który za jedno z większych wyzwań uznał zmianę mentalności urzędników, żeby – jak stwierdził – „Konstytucja dla biznesu” weszła urzędnikom w krew. Jak do tego podchodzicie?



- W amerykańskim myśleniu o prawie funkcjonuje podział na law in action i law in books. I pełna zgoda co do tego, że zmiana mentalności jest jednym z poważniejszych wyzwań. Bo prawo pisane – law in books – zmienia się łatwo, gorzej z law in action – prawem w działaniu. Zmiana mentalności to długotrwały proces.



Pamiętajmy jednak, że po pierwsze – nie da się temu wyzwaniu podołać bez tej pierwszej zmiany, czyli prawa pisanego, po drugie zaś przedsiębiorcy zyskują takie narzędzia, jak możliwość odwołania się od decyzji urzędników w oparciu o zasady skodyfikowane w Konstytucji Biznesu. Czyli nawet jeśli trafią na urzędnika, który jeszcze nie ma „Konstytucji Biznesu we krwi”, mogą pójść do sądu. Sądy zaś mają podstawę do orzecznictwa właśnie w postaci tego nowego prawa pisanego – zasad zawartych w Konstytucji Biznesu. I widać, że z niej korzystają.



Wierzę, że stopniowo będzie zachodziła ewolucja praktyki urzędniczej, ale również praktyki sądowej, która będzie to trochę sankcjonowała. Monitorujemy te procesy. Przy każdej z tych ustaw mamy wpisany OSR ex post. Ale rzetelna ocena wpływu regulacji to perspektywa kilku lat po wejściu w życie danej regulacji. 12 czy nawet 24 miesiące to zbyt krótki okres na gruntowną ocenę. Nie łudźmy się jednak, że da się zmierzyć efekty zmiany mentalności. Ale już badanie orzecznictwa sądowego sporo nam powie o konkretnych efektach Konstytucji Biznesu.



Wstępne obserwacje wskazują na zmiany w linii orzecznictwa, że przedsiębiorcy częściej się powołują na nowe narzędzia?



- Sądy powołują się na zasady ogólne zawarte w Prawie przedsiębiorców jako podstawę zaskarżania decyzji administracyjnych (powołał się na to NSA w orzeczeniu z 5 grudnia 2018 r.). Wstępne dane wskazują też na to, że możliwości, jakie obywatelom, w tym przedsiębiorcom, przyniosła nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego, też są coraz częściej wykorzystywane.