Wicepremier, ministrowie, prezesi firm na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

Eksperckie, szerokie, opiniotwórcze grono - to od lat ambicja, wyróżnik i filar Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Każdego roku organizatorzy największej imprezy biznesowej Europy Centralnej dbają o dobór i współpracę z najlepszymi z najlepszych profesjonalistów i praktyków. W 150 sesjach tematycznych XI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w dniach 13-15 maja br., swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się kilkuset prelegentów.

Europejski Kongres Gospodarczy to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących.

Już teraz do udziału w wydarzeniu zgłosiło ok. 20 proc. więcej osób niż rok temu o tej porze.

Wśród gości przedstawiciele świata polityki i biznesu z Polski, Europy i świata.